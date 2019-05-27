2 % ارتفاع في أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين
الإثنين 27/مايو/2019 - 09:29 م
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 % عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من استمرار الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إضافة إلى مخاوف انخفاض الطلب على الخام.
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الشهر الماضي تراجعت مع تباطؤ الطلب والنشاط الصناعي.
ولاتزال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مستمرة حتى الآن، مع توقف المباحثات التجارية وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة.
وفي سياق منفصل كشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" في يوم الجمعة الماضي تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5 منصات إلى 797 منصة، وذلك في الأسبوع المنتهي في 24 مايو.
وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بأكثر من 2 بالمئة ليصل إلى 70.09 دولار للبرميل.
كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة تزيد عن 1 بالمئة في تمام الساعة 4:59 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 59.524 دولار للبرميل.
وكان الخام الأمريكي سجل أكبر خسائر أسبوعية في 2019 خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض خام "نايمكس" بنحو 6.8 بالمئة.
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