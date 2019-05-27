غدًا.. ''أعظمهم محمد'' أمسية في حب الرسول للقومي للمسرح ببيت السحيمي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، أمسية فنية بعنوان ''أعظمهم محمد '' فى التاسعة من مساء غدا الثلاثاء ٢٣ رمضان، في بيت السحيمي بشارع المعز .





يأتى ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان الكريم، وفي إطار الدور التنويري الذي تقوم به الوزارة للتوضيح والتأكيد على عظمة الرسالة المحمدية، وتسامحها الخالص مع كل الأديان، وتعريف أفراد المجتمع وخاصة شريحة الشباب، بالدستور المحمدي الذي يدعو للعيش المشترك والإنصاف التام للمسلم ولغير المسلم، كما يستكمل المركز بهذه الفعاليات رحلته في توثيق الإنشاد الصوفي .





''أعظمهم محمد '' تأليف : سراج الدين عبد القادر، الأداء للفنانين " شادي سرور، نشوى إسماعيل، شريف عواد، سوسن ربيع، ياسر عزت، أحمد يوسف، الطفل ساجد محمد عبد الفتاح، الطفلة ملك أحمد كمال"، بالإشتراك مع المنشد الصوفي الشيخ "أحمد البلصفوري"، مخرج منفذ : محمد حسن، فكرة وإخراج: ياسر صادق .





ويقدم المركز الأمسية مجانا لكل رواد بيت السحيمى، ويوجه دعوة عامة لعشاق المديح النبوى وحب آل البيت، للإستمتاع بالإنشاد الصوفى .











