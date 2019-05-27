ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا.. ''أعظمهم محمد'' أمسية في حب الرسول للقومي للمسرح ببيت السحيمي

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:31 م
غدًا.. ''أعظمهم محمد'' أمسية في حب الرسول للقومي للمسرح ببيت السحيمي
بيت السحيمي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، أمسية فنية بعنوان ''أعظمهم محمد '' فى التاسعة من مساء غدا الثلاثاء ٢٣ رمضان، في بيت السحيمي بشارع المعز .

يأتى ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان الكريم، وفي إطار الدور التنويري الذي تقوم به الوزارة للتوضيح والتأكيد على عظمة الرسالة المحمدية، وتسامحها الخالص مع كل الأديان، وتعريف أفراد المجتمع وخاصة شريحة الشباب، بالدستور المحمدي الذي يدعو للعيش المشترك والإنصاف التام للمسلم ولغير المسلم، كما يستكمل المركز بهذه الفعاليات رحلته في توثيق الإنشاد الصوفي .

''أعظمهم محمد '' تأليف : سراج الدين عبد القادر، الأداء للفنانين " شادي سرور، نشوى إسماعيل، شريف عواد، سوسن ربيع، ياسر عزت، أحمد يوسف، الطفل ساجد محمد عبد الفتاح، الطفلة ملك أحمد كمال"، بالإشتراك مع المنشد الصوفي الشيخ "أحمد البلصفوري"، مخرج منفذ : محمد حسن، فكرة وإخراج: ياسر صادق .

ويقدم المركز الأمسية مجانا لكل رواد بيت السحيمى، ويوجه دعوة عامة لعشاق المديح النبوى وحب آل البيت، للإستمتاع بالإنشاد الصوفى .



Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان السف الاي أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا