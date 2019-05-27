رئيس جامعة سوهاج يشارك في الإفطار الرمضاني السنوي ويكرم الطلاب المتميزين

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شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مساء اليوم في حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالمطعم المركزي بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدمتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعمداء الكليات ومديري العموم، وبمشاركة ٢٦٠ من العاملين والطلاب المتميزين في كافة الأنشطة والفعاليات الداخلية والقمية التي نفذت علي مدار العام الجامعي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.



وفي هذا السياق قال عزيز أن حفل الإفطار تقليد سنوي، للتأكيد على روح التآلف والود بين جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب، معربًا عن بالغ سعادته لتواجده وسط أبنائه وبناته، ومشاركتهم الإفطار الجماعي والأجواء الرمضانية المبهجة، كما قدم رئيس الجامعة جزيل الشكر

لأسرة الادارة العامة لرعاية الشباب المركزية على ما بذلوه من جهد لإقامة حفل الإفطار السنوي وخروجه بأفضل صورة.



ومن جانبه أوضح اسماعيل الظهري مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن الحفل تضمن تكريم الطلاب المتميزين في كافة الأنشطة والفعاليات الطلابية والحاصلين على مراكز متقدمة علي مستوي الجامعات المصرية هذا العام.