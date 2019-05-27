إبراهيم عيسى: القول بأن مصر تمتلك ثلث أثار العالم "وهم" (فيديو)
الإثنين 27/مايو/2019 - 09:22 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن القول بأن مصر تمتلك ثلث أثار العالم عبارة عن وهم، لافتًا إلى أن هذه المقولة ليس لها أصل ولا فصل ولا جذر ولا أي شيء.
وتابع "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "صحصح وصحح"، المذاع على اذاعة "نجوم أف أم "، مساء الإثنين، أن الكاتب الكبير أنيس منصور قال ذات مرة أن مصر تمتلك سدس أثار العالم وليس ثلث، وهذا الامر كان في إطار الترويج للسياحة لمصر، وبدون أي احصائيات وخلافه.
ولفت إلى أن مصر تمتلك أثارة عظيمة وبها الأهرامات التي تعتبر معجزة من معجزات العالم، معقبًا: "يا ريت نهتم بالأثر ونبطل الحديث عن وجود ثلث أثار العالم في مصر وخلافه".
وتابع "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "صحصح وصحح"، المذاع على اذاعة "نجوم أف أم "، مساء الإثنين، أن الكاتب الكبير أنيس منصور قال ذات مرة أن مصر تمتلك سدس أثار العالم وليس ثلث، وهذا الامر كان في إطار الترويج للسياحة لمصر، وبدون أي احصائيات وخلافه.
ولفت إلى أن مصر تمتلك أثارة عظيمة وبها الأهرامات التي تعتبر معجزة من معجزات العالم، معقبًا: "يا ريت نهتم بالأثر ونبطل الحديث عن وجود ثلث أثار العالم في مصر وخلافه".
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