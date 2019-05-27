محافظ كفرالشيخ يناقش مشكلة أصحاب الإسكان الاجتماعي مقدمى حجز 5000 و9000 جنيهًا

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ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مشكلة أصحاب الاسكان الاجتماعي مقدمى حجز 5000 و9000 جنيهًا، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان، والمحاسب علي الطباخ، مدير الشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم دراسة أراضي إضافية لبناء إسكان اجتماعى، ولكن هذا الموضوع سيستغرق وقت كبير وانشائها قد يصل الى عامين، ونبحث جميع الحلول البديلة لإنهاء مشكلة أهالينا المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي لإنهاء ازمة قد دامت لسنوات، ويتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير أراضي ليتم بناء اسكان اجتماعى عليها في مدينة كفرالشيخ.



أوضح محافظ كفر الشيخ، أن هناك 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمستحقيها بمراكز قلين، والرياض، وفوه، والحامول، ومطوبس، ولدينا الامكانيات التي تتيح تسليم هذه الوحدات السكنية لمن قام بسداد مقدم حجز 5 آلاف و9 آلاف بالمشروع القومي للإسكان، طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك، والتي تضمنت 240 شقة سكنية بقلين، و392 بالقليعة بالحامول، و70 شقة سكنية بالرميلي بفوه، و93 شقة سكنية بقري برمبال والجزيرة الخضراء بمطوبس، و47 شقة سكنية بالمثلث بالرياض، بإجمالي عدد وحدات 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم وعلى من يرغب من المستحقين استلام وحدة سكنية ضمن هذه الوحدات اختيار أقرب مركز له لإنهاء إجراءات التحويل والتسليم من اصحاب مقدم الحجز 5 و9 آلاف جنيه.