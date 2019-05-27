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لأول مرة.. محمد نور يغني باللغة الهندية (فيديو)

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:32 م
لأول مرة.. محمد نور يغني باللغة الهندية (فيديو)
محمد نور
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أمنية فوزي
 
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غنى الفنان محمد نور، باللغة الهندية، خلال لقائه مع برنامج "سيرة الحبايب"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، والمذاع على فضائية "TeN".

وأضاف أنه أحيا حفلًا بدبي، منذ عامين، وأن 60% من الحضور كانوا هنودًا وقدم شيئا يخصهم، موضحًا أن الجمهور حينها كان سعيدًا لأنه غنى أغنية هندية شهيرة.

وأضاف أنه تعرف على أحد سائقي التاكسي الهنود، وأثناء اصطحابه إلى الاستوديو، صحح له أخطاء النطق للغة الهندية.
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