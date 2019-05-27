حصريا: الدوري المصري رقميا على Watch iT
الإثنين 27/مايو/2019 - 08:28 م
الفجر الفني
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أعلنت منصة Watch iT الرقمية، عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات.
ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات.
كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.
وأشارت إدارة منصة Watch iT أن الحصول علي حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوي الرياضي الرقمي علي المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.
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