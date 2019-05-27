حصريا: الدوري المصري رقميا على Watch iT

أعلنت منصة Watch iT الرقمية، عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات.





ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات.





كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.



