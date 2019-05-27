إصابة مدير مباحث شمال الصعيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببني سويف

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أصيب مدير المباحث الجنائية لفرع شمال الصعيد، ومجندان، في حادث سير، وقع، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة شرطة، بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقوع حادث سير إثر انقلاب سيارة شرطة، بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق المحافظة.



وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم: العقيد أيمن محمد عبد الفتاح، مدير المباحث الجنائية لفرع شمال الصعيد مصابا باشتباه كسر بالترقوة وسلمان عبد اللطيف، ٢١ سنة، مجند بسوهاج بكدمات بالصدر، وفرحات أحمد، ٢١ سنة، مجند بالقاهرة، مصابا بكدمات وسحجات.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بثلاثة سيارات، انتقلت لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بني سويف النموذجي، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

