برشلونة يقرر بيع نجم الفريق

أشارت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الإثنين، إلى أن نادي برشلونة ينوي بشكل كبير بيع لاعبه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن مالكوم يريد الحصول على المزيد من الدقائق لإثبات نفسه، والنادي الكتالوني يرغب في حصد الأموال لجلب صفقات أخرى.





وأكدت الصحيفة أن بيع مالكوم سيكون الخيار الأمثل لنادي برشلونة، ليستعيد على الأقل مبلغ الـ41 مليون يورو، الذي دفعه مقابل اللاعب من بوردو الفرنسي في الصيف الماضي.





ويحتاج نادي برشلونة الأموال من أجل التعاقد مع صفقات جديد مثل جريزمان ودي ليخت وآخرين لذلك عليه بيع آخرين مثل راكيتيتش وكوتينيو وسيليسين ومالكوم.