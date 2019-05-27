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محمد نور: "يسرا" أجمل واحدة في العالم.. وكنت أتمنى غناء هذه الأغنية

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:25 م
محمد نور: يسرا أجمل واحدة في العالم.. وكنت أتمنى غناء هذه الأغنية
محمد انور
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أمنية فوزي
 
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قال الفنان محمد نور، إنه كان سعيدًا للغاية بمشاركته في فيلم "جيم أوفر" مع الفنانتين يسرا، ومي عزالدين، معلقًا: "يسرا أجمل واحدة في العالم".

وأضاف "نور" خلال استضافته ببرنامج "سيرة الحبايب"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل والمذاع على فضائية "TeN"، أن عائلته تهتم بالفن مما دفعه لدراسة الموسيقى والفن، معلقًا: "عيلتي فنية من زمان".

وأكد على حبه الشديد للفنان محمد منير، خاصةً أغنية "يونس" والتي كان يتمنى أن يغنيها بنفسه، مشيرًا إلى أن أغاني المهرجانات يمكن الاستمتاع بها بالمناسبات الاحتفالية، وتهدف لدفع الناس للرقص.
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