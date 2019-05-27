طيران الإمارات: نتطلع لاستئناف تشغيل رحلاتنا إلى سورية

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قال عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات، نحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق.



وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: "تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول".





