طيران الإمارات: نتطلع لاستئناف تشغيل رحلاتنا إلى سورية
الإثنين 27/مايو/2019 - 08:22 م
Advertisements
Advertisements
قال عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات، نحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق.
وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: "تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول".
وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: "تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول".
Advertisements
- طيران الإمارات توقع صفقة شراء 36 طائرة من "إيرباص A380"
- هيئة إماراتية تدرس استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى دمشق
- "فلاي دبي" الإماراتية تسـتأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق
- الصفدي: الأردن ينوي استئناف الطيران إلى سوريا
- هيئة "الطيران المدني الإماراتي" تلغي تعليق الرحلات إلى باكستان
- الإمارات تسمح باستئناف رحلات الطيران إلى مطارات باكستانية
- عاجل.. الطيران الأردنية تعلن استئناف رحلاتها عبر الأجواء السورية
- عمان تلغي رحلات طيران مقررة بعد غلق الأجواء أمام "بوينغ 737 ماكس"