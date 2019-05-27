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شوقي علام: اللجوء إلى الله أعظم المقامات التي يقيم الإنسان نفسه فيها

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:20 م
شوقي علام: اللجوء إلى الله أعظم المقامات التي يقيم الإنسان نفسه فيها
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ والملاذ لكل من أراد النجاة في الدنيا والآخر، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الله يكون في كل شؤننا.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "والله أعلم"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الإثنين، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن أعظم المقامات التي يقيم الإنسان نفسه فيها هو اللجوء إلى الله وحده الذي بيده ملكوت السموات والأرض، متابعًا: "الله يريد من الإنسان أن يلجأ إليه ويحب أن يرى الإنسان طالبًا منه المدد، والرسول ضرب لنا أعمظ الأمثال في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في معركة بدر، عندما كان يدعوه رافعًا يديه إلى السماء أثناء المعركة".
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