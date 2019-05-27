شوقي علام: اللجوء إلى الله أعظم المقامات التي يقيم الإنسان نفسه فيها

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ والملاذ لكل من أراد النجاة في الدنيا والآخر، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الله يكون في كل شؤننا.





وأضاف "علام"، خلال برنامجه "والله أعلم"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الإثنين، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.



