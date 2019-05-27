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مسلسلات رمضان 2019.. محمد عبدالرحمن يصالح هنا الزاهد وأحمد فهمي "الواد سيد الشحات 22"

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:03 م
مسلسلات رمضان 2019.. محمد عبدالرحمن يصالح هنا الزاهد وأحمد فهمي الواد سيد الشحات 22
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شيماء عطية
 
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تمكن فخر الشحات من مصالحة كل من شقيقه سيد الشحات وزوجته ريتاج، خلال "الواد سيد الشحات 22"، وذلك بعدما تشاجرا بعد محاولة سيد الهروب والزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما خضعها بارتداء باروكة صلعاء استغلالًا لحبها للصلع.


وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.


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