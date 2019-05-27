"اكتساح زملكاوي".. ماذا بحث المصريين على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل المعلومات والأخبار التي بحث عنها المصريون، اليوم الأثنين 27 مايو الموافق 22 رمضان ، قد بحث المصريين عن مسلسلات رمضان و مرتضى منصور وطارق حامد ، ومبارة الزمالك ، تستعرض الفجر أبرز المعلومات التي بحث عنها المصريون .

طارق حامد

لعب طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك، دورا محوريا في تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية، بعد تأديته الدور القيادي داخل الملعب وخارجه، فضلا عن دوره في إفساد هجمات الخصم.

لم يخف عن أحد من المشاهدين، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان على باستاد جيش العرب أمس، أن طارق حامد كان أفضل لاعبي الأبيض، ومنحه أفضلية واضحة على الضيف المغربي، وشكلت إصابته في اللقاء قلقا بالغا في نفس الجهاز الفني وقبله جمهور الأبيض، إلا أنه كان عند الموعد.

مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عدم استمرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية الشهر الجاري، جاء هذا الإعلان في أعقاب فوز الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يجري أعضاء مجلس إدارة النادي محاولات مكثفة في الفترة الحالية للضغط على رئيس النادي للتجديد للمدير الفني الذي تمكّن من قيادة الفريق للفوز بالسوبر المصري- السعودي، وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أنَّ عقد المدير الفني مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكان رئيس الزمالك يسعى لتجديد عقده قبل أن يتراجع ويستقر على رحيله بنهاية التعاقد، وفي حال عدم تراجع منصور عن القرار، فإنَّ جروس سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي بالدوري المصري، كآخر مباراة له.

وتوجَّه رئيس الزمالك، بالشكر لجماهير ناديه وجماهير الأهلي، على حضورهم ودعمهم للأبيض في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، وتمكّن الزمالك من الفوز على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 3، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بفوز الأبيض بهدف دون رد، ليتعادل الفريقان عقب انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقِيمت على الملعب البلدي ببركان.

مسلسل زي الشمس الحلقة 21

رفضت نور "دينا الشربيني" خلال الحلقة الـ21 من مسلسل "زي الشمس" الرجوع إلى لندن بعدما طلبت منها والدتها ذلك، حتى تبعدها عن عمر "أحمد السعدني" الذي يحاول الزواج منها.

وأصرّت نور على استكمال بحثها حول قاتل فريدة "ريهام عبدالغفور"، كما اكتشفت النيابة أن المكان الذي اكتشفته نور هو مرسم تأجره فريدة، وهو أيضًا المكان الذي قُتلت فيه، وللمرة الثانية ذهبت نور للطبيب النفسي لتستكمل استرجاع ذكرياتها، لتتذكر بالكامل تحرش زوج والدتها بها، ودخول فريدة المفاجئ، وصفعه لها على وجهها، وأكد الطبيب أن هذا ما صنع حاجزًا بينها وبين والدتها والرجال أيضًا.

مسلسل أبوجبل الحلقة 21

شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، هروب حسن أبوجبل بعد اتهامه بارتكاب جريمة حرق وقتل أطفاله وسرقة 30 مليون جنيه كانت مفاجأة.

اختبئ حسن عند الفنانة فتحية طنطاوي "أم أحمد"، بالإضافة إلى نشوب مشادة بين "رزق" و"سعد" بسبب تذكير الأول للأخير بتأنيب الضمير بسبب ما قاموا به ضد أخاهم "حسن" وعدم الوقوف بجانبه واتهامه بسرقة الأموال بينما يحاول مصطفى شعبان "حسن" الوصول الى الجانى ومسبب حريق المنزل والذي قام بتلفيق التهمة له حيث يواصل "حسن" الهرب من الشرطة.

بطولات الزمالك

توج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الافريقية علي حساب نهضة بركان في المباراة النهائية التي اقيمت باستاد برج العرب ، وإضافة اللقب القاري الـ 12 في تاريخ النادي الأبيض.

نجح الزمالك في القفز الي المركز الثاني في الاكثر تتويجا بالالقاب علي مستوي افريقيا برصيد 12 بطولة ، حيث حقق الزمالك دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، كأس السوبر الإفريقي مرة، وكأس السوبر الأفرو آسيوي مرتين، قبل أن يضيف لقب الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ويتصدر الأهلي قائمة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية بواقع 20 لقبا، وبفارق 8 ألقاب عن الزمالك، حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وكان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

احرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو.

طارق الشناوي

وقع الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية لمقلب برنامج "رامز فى الشلال" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الـ 22.

ووجه رامز جلال رسالة لـ الناقد الفني طارق الشناوي قائلا " ليك يوم يا ظالم .. وكل قوي فيه اللي اقوى منه .. طارق مفيش حد من الممثلين عجبة.. وانا كان ناقص يشتمنى بامى.. و الوسط الفنى ياما شاف منه قهر .. النهارده هنقضى على أيقونة الشر".