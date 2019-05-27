نائب أمير الشرقية يستقبل السفير الأمريكي
الإثنين 27/مايو/2019 - 08:15 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له.
ورحب نائب أمير الشرقية بالسفير الأمريكي، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، عبّر أبي زيد عن بالغ سعادته وسروره بزيارة للمنطقة الشرقية، مقدمًا شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على الحفاوة وحسن الاستقبال.
ورحب نائب أمير الشرقية بالسفير الأمريكي، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، عبّر أبي زيد عن بالغ سعادته وسروره بزيارة للمنطقة الشرقية، مقدمًا شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على الحفاوة وحسن الاستقبال.
Advertisements
المزيد عن: نائب أمير الشرقية السفير الأمريكي استقبال
- أمير الشرقية يستقبل سفيري فرنسا وفنزويلا
- وزير الحرس يستقبل سفير الهند بالسعودية والقائم بالأعمال الأمريكي
- أمير جازان يستقبل سفير دولة الإمارت لدى المملكة
- أمير الباحة يستقبل القنصل العام الفرنسي لدى المملكة
- أمير الجوف يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا
- نائب أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة