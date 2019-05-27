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نائب أمير الشرقية يستقبل السفير الأمريكي

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:15 م
نائب أمير الشرقية يستقبل السفير الأمريكي
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الفجر السعودي
 
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استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له.

ورحب نائب أمير الشرقية بالسفير الأمريكي، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبّر أبي زيد عن بالغ سعادته وسروره بزيارة للمنطقة الشرقية، مقدمًا شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على الحفاوة وحسن الاستقبال.
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