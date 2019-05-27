خالد الجندي: الفقراء هم بوابة القبول

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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن معرفة رقي المجتمع من عدمه تكون من خلال تعامله مع الشخص الأضعف في المجتمع، فالظواهر الحضارية في المجتمع لا تُعرف بالأغنياء فقط، معقبًا: "لو في شاب قام بمساعدة كفيف في العبور الطريق، تعرف على طول إن الشباب دا متربي والرحمة في قلبه".



وتابع "الجندي"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على مساعدة الضعفاء والفقراء في المجتمع، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما تُنصرونَ وتُرزقونَ بضعفائكم "، لافتَا إلى أن الفقراء هم بوابة القبول، وإذا سعدناهم وقضينا حوائجهم ووقفنا بجوارهم، فهذا علامة على قبول العمل.

