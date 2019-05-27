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الرئيس الفلسطيني يشارك في القمتين الإسلامية والعربية في السعودية

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:09 م
الرئيس الفلسطيني يشارك في القمتين الإسلامية والعربية في السعودية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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وكالات
 
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قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيرأس وفد فلسطين في القمة العربية الطارئة التي دعت اليها السعودية الخميس المقبل والتي ستبحث التضامن مع المملكة جراء أي اعتداءات على أمنها ومنشآتها.

ومن المقرر أن يلقي عباس كلمة تعبر عن وقوف فلسطين وتضامنها إلى جانب السعودية والدول العربية أمام الاعتداءات التي تتعرض لها.

وأضاف مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن "الرئيس سيلتقي على هامش القمة عدداً من قادة ورؤساء الدول العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية".
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