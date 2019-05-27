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بعد توقف حلقة طارق الشناوي.. رامز جلال يرد على متهمي برنامجه بالفبركة

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:07 م
بعد توقف حلقة طارق الشناوي.. رامز جلال يرد على متهمي برنامجه بالفبركة
رامز في الشلال
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شيماء عطية
 
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أثارت الحلقة الثانية والعشرين من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، والتي حل فيها الناقد الفني طارق الشناوي ضيفًا، الجدل بسبب توقف عرض الحلقة قبل اكتمال المقلب المتمثل في ظهور غوريلا سوداء تثير الرعب في نفس الضيف.

وانتهى المقلب مع وقوع "الشناوي" في الشلال، حيث جرفه التيار، ولم يتمكن من استقلال القارب إلا بعدما ساعده طاقم البرنامج.

واستغل رامز جلال الفرصة بتوجيه رسالة لمتهمي برنامجه بالفبركة، حيث قال لرامز لطارق في نهاية الحلقة: "أهو أنت شوفت المقلب بنفسك، وشاهد أنه مش متفبرك، عشان الناس اللى بتقول أن مفبرك يسكتوا".

يذكر أن برنامج "رامز في الشلال" تم تصوير جميع حلقاته في جزيرة بالي الأندونيسية بمساعدة المخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية مهيرة عبدالعزيز.

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