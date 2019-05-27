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محمد نور: أرفض ظهور زوجتي في أي لقاء إعلامي لهذا السبب

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:08 م
محمد نور: أرفض ظهور زوجتي في أي لقاء إعلامي لهذا السبب
محمد نور
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أمنية فوزي
 
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قال الفنان محمد نور، إنه يرفض دائمًا ظهور زوجته في أي عمل فني أو إعلامي حتى لا يعرف الناس هويتها، مضيفًا أنه في إحدى المرات طلب أحد البرامج في دبي، تصويره وزوجته للقاء، ولكنها رفضت لعدم حبها للشهرة أو الظهور.

وأضاف "نور" خلال استضافته ببرنامج "سيرة الحبايب" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل والمذاع على فضائية "TeN" أنه منفتح بشكل كبير، ولكن توجد لديه مشكلة في ذلك الأمر "عندي مشكلة إن حد يعرف شكل مراتي".

ولفت إلى أنه يرفض عمل ابنته "عالية" في أيا من تلك المجالات، وإذا رغبت الانضمام لذلك المجال فسيكون كتجربة حتى عام 15.

وأشار الفنان محمد نور، إلى أن أول قصة حب بحياته كانت لفتاة في أحد الصفوف الدارسية، وطلب صورتها منها وأهدتها له واحتفظ بها لفطرة طويلة.

وأضاف "نور" أنه استطاع الحصول على رقم تليفون منزلها وعندما هاتفها، قال لها: "بكرة عندنا إيه؟".
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