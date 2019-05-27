سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/27/ 2019
الإثنين 27/مايو/2019 - 08:07 م
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استمر سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات المسائية اليوم الإثنين، في التراجع وسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.55 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.55 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع
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