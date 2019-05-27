أيمن العباسي: الحصة السوقية للسجائر المهربة ارتفعت إلي 3 % في سنة واحدة

قال أيمن العباسي رئيس مجلس إدارة شركة جابان توباكو انترناشونال، أن صناعة السجائر في مصر تشهد منافسة كبيرة بين الشركات وتحديات كبيرة تتمثل في زيادة المنتجات المقلدة والمهربة من السجائر وأدخنة المعسل خاصة مع ارتفاع الحصة السوقية للسجائر المهربة من 1% لتصل إلى 3% خلال سنة واحدة (أكثر من 2.5 مليار سيجارة).





وأشار العباسي علي هامش الإفطار السنوى للشركة، إلي أن الشركة تدرك خطورة السجائر المهربة على كل من الدولة والصناعة، وفى هذا الصدد قامت الشركة بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول لمكافحة التهريب مع مصلحة الجمارك ستقوم الشركة بموجبه برفع مستوى التعاون مع مصلحة الجمارك لمحاربة منتجات التبغ والسجائر التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة.





وأكد العباسى، على تفهم الشركة للظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد ورغبة الدولة في زيادة الحصيلة الضريبية من صناعة السجائر، وهو الأمر الذى تحقق بالفعل على مدار السنوات الماضية.





وأشار إلى أهمية دراسة أي زيادة ضريبية تتم في المستقبل بعناية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الصناعة وعدم حدوث أي اضطرابات في السوق، مؤكداً أنّ إحدى الأسباب لزيادة نسبة السجاير المهربة والمزيفة هو قيام الحكومة بزيادة الضرائب على السجاير بشكل متتالي سنوياً ودون توقف وهو الأمر الذى له تاثير شديد السلبية على الحصص السوقية وحجم المبيعات لكافة شركات السجاير العاملة بشكل قانوني داخل السوق المصري ويمتد الأثر السلبى ليشمل الحصيلة الضريبية للدولة التي تخسر مليارات الجنيهات بسبب تنامى وزيادة هذه الظاهرة وعلى الرغم من هذه التحديات والمشاكل التي تواجه صناعة السجاير.





أشار رئيس مجلس الإدارة الى أهمية استمرار قنوات الاتصال المفتوحة بين شركات السجائر وكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بهدف عرض المقترحات ومناقشة كافة الامور المتعلقة بالضرائب على منتجات السجائر ومنتجات التبغ.





واختتم العباسى حديثه بالتأكيد على أنّ شركة جابان توباكو انترناشونال تدرك أهمية السوق المصري جيداً، خاصة وأنه أحد أكبر 10 أسواق على مستوى العالم من حيث حجم المبيعات والاستهلاك، كما أنه أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي.





نّوه العباسي أيضاً أنّ الشركة لديها خطط طموحة لزيادة انتاجها واستثماراتها وحصتها السوقية في السوق المصري خلال الفترة القادمة.