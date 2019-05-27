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أمير الكويت: يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:00 م
أمير الكويت: يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام
أمير الكويت
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أحمد مرعي
 
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اعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن التطورات الحاصلة في المنطقة حاليا تتطلب توخي الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها بالتلاحم، مؤكدا ضرورة تجنب الحروب.

وقال الشيخ صباح إن الحيطة والحذر ضروريان في ظل الواقع "المرير" الذي تعيشه المنطقة، في إشارة إلى التوترات التي يشهدها الخليج بين إيران وأمريكا.

وتابع أمير الكويت قائلا إن حماية بلاده والحفاظ على سلامة شعبها لن يأتي إلا بـ"التلاحم والتعاضد والتمسك" بالوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة هي "السور الواقي" للكويت.

وأكد الشيخ صباح أن الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي يمثل الضمانة لدول الخليج في مواجهة المخاطر والتحديثات المحدقة بها.

يذكر أن الكويت تحاول أن تلعب دور التهدئة رفقة عُمان والعراق في الأزمة التي شهدت تصعيدا في الآونة الأخيرة بين طهران وواشنطن
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