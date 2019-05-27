"القاهرة والناس" توقف عرض "شيخ الحارة"
الإثنين 27/مايو/2019 - 08:01 م
الفجر الفني
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اعتذرا قناة "القاهرة والناس" عن وقف عرض برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، استجابة لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد عرض حلقتي ياسمين الخطيب وماجد المصري التي أثارت الجدل.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر منع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.
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