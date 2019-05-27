"الأرصاد" تحذر: غدًا طقس شديد الحرارة على هذه المناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، وتضمن البيان أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.





وأضاف البيان، أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس، مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.





وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وكانت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 20-36

الاسكندرية 19-31

السلوم 19-36

رفح 19-27

كاترين 20-34