عبدالحفيظ يعقد جلسة مع لاسارتي بالأهلي بسبب الدوري





يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، خلال الساعات المقبلة، لمناقشته حول استكمال مباريات بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين.





وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن اقتراح باستكمال مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين في حال موافقة الأندية على هذا الأمر لإنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو المقبل.





وتم استدعاء كلًا من محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن للمنتخب الوطني، وكذلك على معلول لمنتخب تونس وجيرالدو لمنتخب أنجولا، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.



