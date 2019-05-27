نقيب الصحفيين البحريني: على قطر أن تختار بين إيران والدول العربية

قالت عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين في البحرين (نقيب الصحفيين)، إن القمة المرتقبة وإعلان "وثيقة مكة المكرمة" ستكشف المواقف الحقيقية للدول تجاه ما يحدث في المنطقة.





وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنه على قطر أن تختار ما بين الدول العربية أو إيران، وأن المواقف الرمادية لم تعد مقبولة في ظل الظروف والتطورات الحاصلة.





وتابعت أن المواقف القطرية كانت وما زالت سلبية تجاه الدول الخليجية والعديد من الدول العربية، خاصة في ظل تدخلاتها المرفوضة في شؤون الدول الأخرى.





​وأوضحت أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدول العربية والإسلامية، لإطلاق وثيقة مكة، خطوة جادة على طريق الوسطية والاعتدال والتأكيد على نهج الدول العربية، الداعي للسلام والوسطية والتعايش.





واستطردت أنه في ظل تمسك قطر بمواقفها وإيواء العناصر "الإرهابية" والمطلوبة دوليا، وانحيازها لإيران سيحول دون أي حل بينها وبين الدول العربية التي أكدت على رفضها القاطع لسياسات الجزيرة الممتدة منذ عام 2011 في مصر والبحرين والدول الأخرى.