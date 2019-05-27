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دي ليخت يصدم برشلونة بتصريح ناري

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:45 م
دي ليخت يصدم برشلونة بتصريح ناري
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مني العوضي
 
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أوضح الهولندي ماتياس دي ليخت قائد ومدافع نادي أياكس أمستردام، أنه لم يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله في ظل العروض الأخيرة المقدمة إليه.

وقال دي ليخت، في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "أين أرى نفسي؟ الدوري الانجليزي منافسة جميلة وقوية والإسباني كذلك، لكن هناك منافسات أخرى جيدة".

وأكمل حديثه: "لم أتخذ أي قرار حتى الآن، سوف أخوض هاتين المباراتين مع المنتخب الآن، ثم سنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك".

ويستعد دي ليخت لخوض مباراتين مع منتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية، الأولى أمام انجلترا، في نصف النهائي، ثم أمام برتغال أو سويسرا في النهائي أو تحديد المركز الثالث، وذلك الشهر المقبل.
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