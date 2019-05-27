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"قلب الأسد".. الإشادات تنهال على طارق حامد بعد موقفه الرجولي

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:40 م
قلب الأسد.. الإشادات تنهال على طارق حامد بعد موقفه الرجولي
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مني العوضي
 
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  ضرب طارق حامد نجم خط وسط الزمالك، أسمى معاني الإنتماء بعدما تحامل على نفسه واستكمل مباراة القلعة البيضاء ضد نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان بينما الإياب انتهى بفوز الزمالك ليحسم الأبيض اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وأصيب حامد، أسفل الظهر قبل حوالي ثلث ساعة من نهاية المباراة لكنه صمم على استكمال الدقائق المتبقية ورفض مغادرة الملعب، على الرغم من أن فريقه كان يمتلك تغييرين.

واضطر حامد إلى تغيير سرواله أكثر من مرة، بعدما ظهرت عليه بقع الدماء إثر إصابته وهو الأمر الذي لم تلتقطه الكاميرات وقت المباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطارق حامد وسرواله غارق في الدماء من الخلف جراء إصابة تبدو غريبة بعض الشيء ومشهد غير معتاد بملاعبنا.

ونالت صور حامد، ورجولته داخل الملعب إشادات كثيرة من جماهير نادي الزمالك حيث وصفته الجماهير المحبة للقلعة البيضاء بـ"الرجل الحديدي" و"أسد الزمالك" و"قلب الزمالك النابض" وذلك بعد تحامله على إصابته.
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المزيد عن: نهضة البركان المغربي نجم الزمالك طارق حامد الزمالك
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