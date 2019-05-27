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مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر مع طارق الشناوي MBC مصر YouTube الحلقة 22

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:39 م
مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر مع طارق الشناوي MBC مصر YouTube الحلقة 22
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث يحل الفنان طارق الشناوي، ضيفًا جديدًا على الحلقة الثانية والعشرين المقرر عرضها بعد دقائق.


يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.




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