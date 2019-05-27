التعليم تصدر خطابًا هامًا بشأن المعلمين المستهدفين للترقي

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطاب هام وعاجل الي جميع المديريات التعليمية علي مستوي محافظات جمهورية مصر العربية، قالت من خلاله إنه في إطار تنفيذ قرارات الاكاديمية بشأن الإجراءات اللازمة لبدء مقترح آليات تنفيذ تدريبات الترقي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩، فقد وجهت الأكاديمية علي جميع الإدارات والمدارس للتنبيه علي المعلمين المرشحين للترقي بالدخول علي مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم للدخول علي صفحاتهم من خلال كود المعلم والرقم القومي وكلمة السر وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق ٢٨ مايو الجاري الي يوم الخميس الموافق ٢ يونيو المقبل وذلك لتحديد نوعية التدريب التي تناسبهن طبقا للآلية الجديدة .



