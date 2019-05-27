وفاة مدرس بلجنة امتحانات الدبلوم ببورسعيد
الإثنين 27/مايو/2019 - 06:31 م
ريم محمود
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لقي أحد الملاحظين المنتدبين إلى لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بورسعيد الميكانيكية مصرعه، إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية اليوم أثناء آداء عمله.
كان الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، تلقى إشارة بوفاة المغفور له السيد محمد أمين، أحد الملاحظين المنتدبين من إدارة ههيا بمحافظة الشرقية، لمراقبة أعمال الامتحانات الدبلومات الفنية.
وأكدت الإشارة أن المتوفى إلى رحمة مولاه لقي حتفه إثر إصابته بنوبة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى نقله على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
وعلي الفور أمر وكيل الوزارة بإنهاء جميع إجراءات الوفاة بعد اتخاذ جميع الإجراءات، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى بلدته بمحافظة الشرقية.
وقدّم "باهي" التعازي لأسرة الفقيد وأهالي بلدته ههيا بمحافظة الشرقية باسم العاملين بتعليم بورسعيد.
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