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العاهل الأردني يبحث مع ملك البحرين أزمات المنطقة

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:29 م
العاهل الأردني يبحث مع ملك البحرين أزمات المنطقة
العاهل الأردني وملك البحرين
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وكالات
 
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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين، في اتصال هاتفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أزمات المنطقة ومساعي التوصل لحلول سياسية لها، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وقال البيان إن "الملك تلقى اليوم إتصالاً من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والبحرين، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأضاف البيان أنه "جرى استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة".

ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان جرى بحث مشاركة الأردن في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل، في إطار خطة السلام التي تعدّها واشنطن للمنطقة.

ولم يعلن الأردن حتى الآن موقفه من هذا المؤتمر، وأكد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس قبل أيام أنه "من المبكر الآن الحديث عن مشاركة الأردن في هذا المؤتمر".

وتنظم الإدارة الأميركية يومي 25 و26 يونيو المقبل مؤتمراً اقتصادياً في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها، وباتت تعرف باسم "صفقة القرن".

وقد يشهد مؤتمر المنامة الخروج بتعهّدات لاستثمارات كبيرة للمناطق الفلسطينية، لكن من غير المرجح أن يركّز على القضايا السياسية في جوهر النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
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