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عاجل.. لاسارتي يتحفظ على استكمال الدوري بدون الدوليين

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:28 م
عاجل.. لاسارتي يتحفظ على استكمال الدوري بدون الدوليين
مارتن لاسارتي
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علي نبوي
 
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تحفظ الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استكمال مباريات بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين.

 

وكشف مصدر داخل النادي بأن لاسارتي أخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بتحفظه على مقترح اللعب بدون الدوليين ، في ظل تواجد استدعاء محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن للمنتخب الوطني ، وكذلك علي معلول لمنتخب تونس وجيرالدو لمنتخب أنجولا.

 

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن اقتراح باستكمال مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين في حال موافقة الأندية على هذا الأمر لإنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

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