محافظ السويس في جولة تفقدية لمتابعة الخدمات والمرافق العامة (صور)

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تابع محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، أعمال الرصف والتجميل بطريق أم ملكة وطريق الخدمات بحي الجناين، مؤكدا على مسئولي حي الجناين برفع الإشغالات والتعديات المنتشرة بالمنطقة وعلى جانبي السكة الحديد.



وتفقد "صقر " أعمال التجميل والزراعة بحديقة السوايسة 2 والمشي ودورات المياه العمومية بمنطقة الكورتيش القديم بحي السويس، مكلفا شعبان حمدان بسرعة استكمال أعمال الزراعة والإنارة العامة وتكليف المهندس محمود فوزي بتوفير أفراد أمن ونظافة للحفاظ على أمن ونظافة الحديقة.



وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ أعمال الاحلال والتجديد لمشروع خط شبكة الصرف الصحي بشارع الطابية ومنطقة تل القلزم بحي الاربعين بطول كيلو متر تقريبا،مكلفا رئيس حي الأربعين العميد إيهاب سراج بإزالة العشوائيات بالمنطقة والتنسيق مع الطرق لرصف الشارع، مؤكدا علي اللواء عبد العظيم مدير عام المواقف بتطوير موقف سيارات خط السيد هاشم بمنطقة الانصاري.



رافق المحافظ من القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والطرق والصرف الصحي والقوي العاملة والمرور والمرافق ومسئولي الاحياء وفريق الطوارئ والقيادات المعنية.



