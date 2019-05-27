مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "حدوتة مرة" على شاشة "النهار"
الإثنين 27/مايو/2019 - 06:22 م
الفجر الفني
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تعرض قناة "النهار"، مسلسل حدوتة مرة" للنجمة غادة عبدالرازق، خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 10 مساءً، على فضائية النهار.
"حدوتة مرة" من إنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد، ويشارك في بطولته كل من غادة عبدالرزاق ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبوزهرة.
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- مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "حدوتة مرة" على شاشة "النهار"
- مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "حدوتة مرة" على شاشة "النهار"
- مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "حدوتة مرة" على شاشة "النهار"