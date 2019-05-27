رحلة صعود.. أستون فيلا ما بين المركز الـ14 في مارس والتأهل للبريميرليج في مايو
الإثنين 27/مايو/2019 - 06:18 م
أحمد عصام
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نجح فريق أستون فيلا في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على فريق ديربي كاونتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي، في المباراة الفاصلة للتأهل إلى البريميرليج.
وسجل أنور الغازي هدف استون فيلا الأول في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بيتما عزز جون مجين الهدف الثاني في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، وقلص ديربي كاونتي النتيجة في الدقيقة 80 من المباراة.
ويعد هذا الصعود تاريخيا بالنسبة للاعبين والجهاز الفني للفريق، وذلك بعد احتلال المركز الـ14 في ترتيب التشامبيونشيب خلال شهر مارس الماضي، وعدم المنافسة على مراكز التأهل إلى البريمرليج هذا الموسم.
ولكن حقق لاعبو استون فيلا المستحيل بإنهاء الموسم في المركز الخامس برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ويست بروميتش صاحب المركز الرابع، والتأهل إلى البلاي أوف والمباريات الفاصلة للصعود إلى البريميرليج.
وواجه أستون فيلا منافسه فريق ويست بروميتش، والذي كان متفوقا عليه في جدول الترتيب خلال نهاية الموسم، ولكن أطاح لاعبي الفيلا بالخصم، وذلك بعد الفوز ذهابا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، والخسارة في الإياب بهدف نظيف والفوز عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.
وكان اليوم 27 مايو هو الفاصل بالنسبة للصاعد إلى البريميرليج في الموسم المقبل، حيث فاز استون فيلا على ديربي كاونتي والذي أطاح بفريق ليدز يونايتد من مباريات البلاي أوف.
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