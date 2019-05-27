ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تغير ملحوظ بسعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/27/ 2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:17 م
تغير ملحوظ بسعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/27/ 2019
الدينار الكويتى
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
شهد سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم الإثنين انخفاضا ملحوظا، وسجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيها، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، بينما ارتفع سعره في الصرافة والسوق السوداء حيث سجل سعر الشراء 55.33، وسجل سعر البيع 56.08، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
55.16 جنيها للشراء
55.51 جنيها للبيع


سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
55،19 جنيها للشراء
55،62 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
54،90 جنيها للشراء
55،69 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
55،12 جنيها للشراء
56،55 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
54،61 جنيها للشراء
55،59 جنيها للبيع 

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
54.60 جنيها للشراء
55.65 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
55،31 جنيها للشراء
56،08 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
54،90 جنيها للشراء
55،60 جنيها للبيع
Advertisements
المزيد عن: عملة الكويت سعر الدينار اللكويتي سعر الدينار الكويي اخبار الكويت مباشر اخبار الكويت الان اخبار الدينار الكويتى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا