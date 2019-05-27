تغير ملحوظ بسعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 5/27/ 2019



سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

54.60 جنيها للشراء

55.65 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي

55،31 جنيها للشراء

56،08 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

54،90 جنيها للشراء

55،60 جنيها للبيع

شهد سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم الإثنين انخفاضا ملحوظا، وسجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيها، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، بينما ارتفع سعره في الصرافة والسوق السوداء حيث سجل سعر الشراء 55.33، وسجل سعر البيع 56.08، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى55.16 جنيها للشراء55.51 جنيها للبيعسعر الدينار الكويتي فى بنك مصر55،19 جنيها للشراء55،62 جنيها للبيعسعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى54،90 جنيها للشراء55،69 جنيها للبيعسعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية55،12 جنيها للشراء56،55 جنيها للبيعسعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)54،61 جنيها للشراء55،59 جنيها للبيع