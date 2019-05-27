الاتفاق يوجه صفعة قوية للأهلي والزمالك
الإثنين 27/مايو/2019 - 06:09 م
حسن شحاته
Advertisements
Advertisements
أكدت تقارير صحفية، على اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، من التعاقد مع لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن خالد الدبل رئيس النادي وصل إلى القاهرة، من أجل حسم صفقة كودجو.
وتمكن التوجولي كودجو من تقديم بطولة قوية مع فريقه نهضة بركان المغربي، خاصة على مستوى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتألقه أمام الزمالك وإحرازه هدف مباراة الذهاب، مما دفع الأهلي والزمالك للتفكير في التعاقد مع اللاعب.
والجدير بالذكر أن كودجو فشل مساء أمس في قيادة فريقه لحصد بطولة الكونفدرالية، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "برج العرب".
Advertisements
المزيد عن: نهضة البركان المغربي لابا كودجو الزمالك الأهلي
- تفاصيل صفقة لابا كودجو مع الأهلي
- ماذا قدم لابا كودجو مهاجم الأهلي المنتظر (أرقام)
- لابا كودجو: سنفوز بالكونفدرالية وهذا موقفي من مفاوضات الأهلي والزمالك
- عاجل.. أول خطوة رسمية من الزمالك لخطف صفقة الموسم من الأهلي
- RSB Berkane vs Zamalek.. القنوات الناقلة وموعد المباراة فى نهائى الكونفدرالية
- نهضة بركان يفسد "صفقة" الأهلي والزمالك
- مخطط نهضة بركان لإفساد صفقة الموسم على الأهلي والزمالك
- حيلة الزمالك لخطف "لابا كودجو" من الأهلي
- عاجل.. صحيفة مغربية: لابا كودجو وافق على الانضمام للزمالك
- الزمالك يصدم الأهلي ويحصل على توقيع لابا كودجو