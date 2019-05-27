الاتفاق يوجه صفعة قوية للأهلي والزمالك





أكدت تقارير صحفية، على اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، من التعاقد مع لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن خالد الدبل رئيس النادي وصل إلى القاهرة، من أجل حسم صفقة كودجو.





وتمكن التوجولي كودجو من تقديم بطولة قوية مع فريقه نهضة بركان المغربي، خاصة على مستوى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتألقه أمام الزمالك وإحرازه هدف مباراة الذهاب، مما دفع الأهلي والزمالك للتفكير في التعاقد مع اللاعب.





والجدير بالذكر أن كودجو فشل مساء أمس في قيادة فريقه لحصد بطولة الكونفدرالية، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "برج العرب".



