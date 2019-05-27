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مفتي الجمهورية يوضح من المعني بتجديد الخطاب الديني (فيديو)

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:07 م
مفتي الجمهورية يوضح من المعني بتجديد الخطاب الديني (فيديو)
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رقية جمال
 
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أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المعني بتجديد الخطاب الديني.

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، أنه ينبغي اللجوء لأهل الاختصاص في كل تخصص، فعندما تختل منظومة الاختصاص يحدث خللا شديدا، فالسؤال في الفتوى لدى غير المختص يحدث عنه خلل شديد.

وتابع، أن القرآن الكريم قالها في صراحة ووضوح: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"، وتجديد الخطاب الديني مجالاته ليست قاصرة على التعليم الشرعي فقط، وإنما لجميع مجالات الحياة، وينبغي أن يسند كل أمر من أمور تجديد الخطاب لأهل الاختصاص كل في مجاله حتى تستقيم هذه المنظومة وتؤتي ثمارها.
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