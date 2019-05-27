ننشر خريطة وأسماء مساجد الاعتكاف والمشرفين عليها بالفيوم

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حصلت بوابة " الفجر" على خريطة مساجد الاعتكاف بمحافظة الفيوم خلال شهر رمضان لهذا العام الهجري 1440 هـ لسنه 2019 ميلادية.



وحددت مديرية الأوقاف بالفيوم تحت إشراف الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، 186 مسجدا للاعتكاف بجميع مراكز المحافظة، واسم الإدارة وموقعة والمشرف على الاعتكاف وهم:

1 ـ مسجد ناصر الكبير بندر أول حي الورشة جمعة عبد الفتاح محمد

2ـ مسجد الشبان المسلمين بندر أول منشأة لطف الله أيمن أحمد عبد النبي سعيد

3 ـ مسجد عثمان بن عفان بندر أول الإستاد الرياضي سعيد محمد أحمد عبد التواب

4 ـ مسجد أبو داود بندر أول حي الجامعة - الكيمان اكرم احمد عبد اللطيف

5 ـ مسجد أم المؤمنين بندر أول كيمان فارس عبدالرحمن عامر عمر

6 ـ مسجد الصباحية بندر أول حي السهراية محمد محمود دياب

7 ـ مسجد الفوال بندر أول حي الفوال محمد إبراهيم أمين محمد

8 ـ مسجد دار الرماد بندر أول حي دار الرماد أحمد محمد علي صالح

9 ـ مسجد السد العالي بندر أول المدينة الصناعية أحمد علي رمضان علي

10 ـ مسجد البر قحافة بندر أول حي قحافة أحمد عبد النبي عبد العاطي

11 ـ مسجد بحر الزاوية بندر أول درب الطباخين محمود السيد عطية عبد الصمد

12 ـ مسجد عبد الله وهبي بندر ثان كوبرى مرزبان باسم احمد عبد السلام

13 ـ مسجد المحافظة بندر ثان أمام كلية الطب محمد محمود عبدالله أيوب

14 ـ الواقدي بندر ثان المبيضة سيد عبد الجليل عبد المولي

15 ـ روضة الفرقان بندر ثان إمام موقف مصر الجديد احمد عبد الله امين

16 ـ الحواتم بندر ثان الحواتم محمد شعبان علي قطب

17 ـ الفتح بندر ثان باغوص عاشور رمضان جمعة صميدة

18 ـ الرحمن بندر ثان الحاكورة احمد محمد جمعه

19 ـ علي ابن أبي طالب بندر ثان الشيخ حسن حمادة ربيع عثمان محمد

20 ـ الصوفي بندر ثان الصوفي مجدي عبد العظيم عبد اللطيف

21 ـ محمد الخطيب مركز جنوب مناشي أبو بكر السيد محمد السيد

22 ـ الخطيب مركز جنوب العزب محمود مصطفي عبد الباقي

23 ـ القبلي مركز جنوب هوارة المقطع عبد القادر سيد محمد

24 ـ الكبير مركز جنوب منشاة عبد الله احمد كمال خليل إبراهيم

25 ـ البخاري مركز جنوب السنباط أحمد محمد عبد العظيم

26 ـ الكبير مركز جنوب الصعيدي محمود سيد محمد جودة

27 ـ حزين مركز جنوب تلات عمرو محمد عبد الحميد

28 ـ الكبير مركز جنوب الشيخ فضل محمود علي حسن

29 ـ الفردوس مركز جنوب دسيا رجب صلاح جودة

30 ـ العشيري مركز جنوب العشيري أحمد محمد عبد الكريم

31 ـ عثمان مرجاوي مركز جنوب بني صالح محمد عبد التواب عوض

32 ـ جعفر مركز جنوب الزاوية محمد عبد الواحد عبد المجيد

33 ـ رياض الصالحين مركز جنوب المندرة أحمد محمد حسانين

34 ـ الشرقي مركز جنوب الأعلام أحمد عبد الله شعبان

35 ـ الغربي مركز جنوب الحامدية جعفر عبد الحليم أحمد

36 ـ العتيق مركز جنوب سنوفر خالد عبد المنعم محمد

37 ـ فراش النبى مركز شمال دمشقيين مصطفي فتحي حسن

38 ـ الخيري مركز شمال دمو رجائي حسين أحمد

39 ـ يوسف سلطان مركز شمال كفور النيل سامح عويس رمضان

40 ـ الكبير مركز شمال سيلا أشرف جمعة عبد الحليم

41 ـ النهضة مركز شمال سيلا جمعة عبد المهدي حسين

42 ـ عمر ابن الخطاب مركز شمال العدوة رمضان احمد عبد السلام

43 ـ البسيونية مركز شمال البسيونية أحمد عبد المعبود سيد

44 ـ حسان سعداوي مركز شمال دمو هاني رشدي احمد

45 ـ سيد بركات مركز شمال ابو السعود محمد حسن سيد

46 ـ محمد ابو السعود البحري مركز شمال ابو السعود محمود محمد عباس

47 ـ محسن مركز شمال هوارة عدلان أسامة رمضان عبد العزيز

48 ـ الرحمن مركز شمال العامرية محمد عبدالله عبد التواب

49 ـ كمال مركز شمال م كمال عيد شعبان محمود

50 ـ ورثة خضر مركز شمال ع أبو طة رمضان عبد الله محمد

51 ـ الشهداء مركز شمال الاهون حمدي توفيق غزير

52 ـ الراضي سنورس أول سنورس عبد الستار إبراهيم أحمد

53 ـ الشيخ عويس سنورس أول سنورس محمد صلاح محمود محمد

54 ـ مبارك سنورس أول سنورس ياسر شعبان عثمان

55 ـ الحاج حميده سنورس أول جبلة محمود حسان رفاعي حسان

56 ـ أبو طاقية سنورس أول مطر طارس ياسين ياسين عبد الحميد

57 ـ الدعوة سنورس أول خلف محمد عبد السميع نصر

58 ـ الكبير سنورس أول الاخصاص أحمد طه عبد التواب محمد

59 ـ الرحمة سنورس أول عزبة عبد العظيم عمرو جمال امين

60 ـ الكبير سنورس أول عزبة أبو سعاد محمد تايب جاد

61 ـ الكبير سنورس أول ع. شماطه عبد الله محمود سيد

62 ـ الريانية سنورس ثان بندر سنورس مؤمن جمال محمد رمضان

63 ـ المرادني سنورس ثان بندر سنورس منصور كمال ابراهيم

64 ـ ناصر سنورس ثان سنورس عبدالله مصطفى أحمد

65 ـ الصديق سنورس ثان الكعابى القديمة احمد علي احمد علي

66 ـ فاطمة الزهراء سنورس ثان الكعابى الجديدة محمد أحمد علي عبد الحليم

67 ـ الهواري سنورس ثان ترسا محمد محمود عبدالتواب

68 ـ الاربعين سنورس ثان بيهمو سلامه علي محمد اسماعيل

69 ـ الشيخية خضرة سنورس ثان ابهيت الحجر أحمد محمود أحمد محمد هيبة

70 ـ ناصر سنورس ثان نقاليفة مصطفى محمود أمين محمود عبد الله

71 ـ العتيق سنورس ثان نقاليفة علي أحمد محمد محمد

72 ـ الفردوس سنورس ثان قرية الغريب عبد التواب مصطفى عبد التواب

73 ـ البحري سنورس ثان الكعابي الجديدة هاني علي سيف علي

74 ـ عكاشة سنورس ثان ترسا محمود عبد التواب محمود

75 ـ الـ طايع سنورس ثان ترسا شعبان رجب محمد محمد

76 ـ السلام فيديمين التوفيقية فرج الله عبد الجواد عبد الله

77 ـ المسجد الكبير فيديمين فيدمين أحمد رجب السيد

78 ـ الكبير فيديمين التريجي أحمد عبد الحميد معوض

79 ـ المسجد الكبير فيديمين السليين ممدوح غانم حسين

80 ـ الوداع فيديمين فيديمين محمد أحمد عبد الرحمن محمد

81 ـ الكويتي سنور س ثالث سنهور القبلية محمد رمضان أبو الحارث

82 ـ الكبير سنور س ثالث سنهور القبلية حسن محمود فراج

83 ـ عليوة سنور س ثالث سنهور القبلية عبدالغني محمد عبد الغني

84 ـ المركز الاسلامي سنور س ثالث سنهور القبلية أحمد جمعة محمود

85 ـ طلبه حسين سنور س ثالث السعيدية محمود علي محمود شفعي

86 ـ الكبير سنور س ثالث سنهور البحرية السيد حميدة شرقاوي

87 ـ نور الايمان سنور س ثالث رحيل أبراهيم عبد القادر مسعود

88 ـ الكبير وليدة سنور س ثالث وليدة عبد السلام أحمد عبد التواب

89 ـ الشيخ موسى سنور س ثالث سنهور القبلية محمد طه محمد رزق

90 ـ الوحدة المحلية سنور س ثالث سنهور القبلية عاطف عويس توفيق

91 ـ الكبير إطسا شرق إطسا محمود مصباح عبد المقصود

92 ـ الشيخ على إطسا شرق دفنو علي حماد رياض

93 ـ ألـ يعقوب إطسا شرق أبو صير مصطفى رمضان مصطفى

94 ـ العتيق إطسا شرق العتامنة مصطفي رجب عبيد

95 ـ رحيم أحمد رحيم إطسا شرق الجعافرة محمد رمضان محمد سليمان

96 ـ الكبير إطسا شرق قلهانة محمد رجب أحمد علي

97 ـ التقوى إطسا شرق معجون سعيد فتحي عبد السلام

98 ـ الحج يوسف إطسا شرق منشاة ربيع هاني فتح الله عبد التواب

99 ـ العتيق أطسا شرق شدموة اسامه مصطفى حميدة

100 ـ الفتح الإسلامي إطسا شرق قلشماه أبو الخير أحمد عبد الحفيظ

101 ـ حسان إطسا شرق قلمشاة عاطف عبد الوهاب عبد الفتاح

102 ـ الوداع إطسا شرق تطون محمد ربيع محمود

103 ـ امل الصبيحي إطسا شرق قصر الباسل جمعه جابر عبد السلام

104 ـ التقوى أطسا غرب أطسا محمود زيدان عبيد

105 ـ محمد أمين معجون أطسا غرب م الحيط سامي هاشم عبد الرحمن

106 ـ النزلاوي أطسا غرب عزبة النزلاوي خالد محمد إبراهيم

107 ـ العتيق أطسا غرب أبوجندير محمود صلاح أحمد مهلهل

108 ـ الكبير أطسا غرب نوارة أيمن محمد علي

109 ـ الؤرد أطسا غرب جردو إبراهيم كمال الدين

110 ـ بدوي حمد محمد حمد أطسا غرب اهريت مصطفي حسين عبد التواب

111 ـ الوسطاني أطسا غرب مطول محمود محمد أمين

112 ـ العتيق أطسا غرب أبوبكر م ظافر خالد محمد عبد التواب

113 ـ العتيق أطسا غرب خلف أحمد عبد التواب محمد

114 ـ سعداوي أبو جليل الغرق غرق بحري فرج معوض عبد الهادي

115 ـ العتيق الغرق غرق قبلي حافظ محمد حافظ

116 ـ العمدة الغرق غرق بحري هاني فرج السيد

117 ـ بدر الاسلام الغرق فوز عماد حمدي محمد مبروك

118 ـ النور المحمدي طامية أول طاميه جمعة محمد أبومسلم حامد

119 ـ العتيق طامية أول طاميه محمود صالح عبد الله

120 ـ النصر طامية أول طامية رمضان محمد مرسي

121 ـ الشواكر طامية أول الروضة محمد شعبان عبد الستار

122 ـ أمير الجمال طامية أول الروضة ثابت محمد عبد الشافي محمود

123 ـ الغربي طامية أول الروبيات محمد شعبان عبد الحليم

124 ـ الشافعي طامية أول طاميه احمد سيد عباس

125 ـ عبد الرزق محجوب طامية أول منشاة الجمال خالد شعبان زكي محمد

126 ـ النقطه الغربي طامية أول العزيزية ممدوح محمد عبد الوهاب

127 ـ الرحمن طامية أول البحري حسين احمد عبد الغفار

128 ـ الشرقي طامية أول فرقص عويس محمد عويس حسين

129 ـ ماشاء الله التفتيش طامية أول المظاظلي محمود شعبان عبد التواب

130 ـ بشير البحري طامية أول الروضة أحمد محمد رحومه عبد الهادي

131 ـ النور المحمدي طامية أول السبعين بدوي علي محمود علي

132 ـ العيسوي طامية أول كوبر بيومي ممدوح محمد فهمي أحمد

133 ـ الشهداء طامية ثان طاميه اشرف جمعه محمد

134 ـ الشيخ هاشم طامية ثان طاميه حماده أحمد شعبان محمود

135 ـ شبكة الكهرباء طامية ثان طامية محمود محمد أبراهيم عبد الله

136 ـ الشهداء طامية ثان دار السلام خالد محمد مراد محمد

137 ـ علي مفتاح طامية ثان معصرة صاوي عبد الظاهر عواد طنطاوي

138 ـ التوحيد طامية ثان عفيفي علي عبد الله السيد عبد النبي

139 ـ محمود علي عيسوي طامية ثان كفر محفوظ حسين محمود رمضان محمد

140 ـ الكبير طامية ثان قصر رشوان سيد محمد حسن

141 ـ الكبير سعد روبي طامية ثان قصر رشوان محمد عبد العاطي محمد عطية

142 ـ الايمان طامية ثان كوم اوشيم شعبان حسين حميدة

143 ـ ناصر المحطة طامية ثان سرسنا محمد مصطفى عبد الله عبد القادر

145 ـ ناصر طامية ثان المقتلة محمد رجب حسن

146 ـ جودة عقل طامية ثان بندر طامية محمد عبدالجواد علي عقل

147 ـ الشهداء طامية ثان بندر طامية أشرف جمعة محمد عبد المنعم

148 ـ الرحمن الرحيم سنورس أول سنورس مروان يحيى صديق

149 ـ عزام أبشواي ابشواي عربي السيد محمد محمد

150 ـ عبد العليم مسعود أبشواي ابشواى رمضان عبد التواب مرزوق

151 ـ الفار أبشواي أبشواي السيد قرني السيد محمد

152 ـ الشيخ منصور أبشواي ابو جنشو السيد قطب محمود السيد

153 ـ معبد أبشواي أبو كساة عبدالسلام قرن عبد السلام

154 ـ الكبير أبشواي سنرو القبلية السيد ربيع عبد الله شافعي

155 ـ البيطار أبشواي أبو شنب مصطفى محمد علي خليل

156 ـ السلام جبة أبشواي قصر بياض صلاح درغام عبد العال

157 ـ الرحاب أبشواي عبود أحمد عبد التواب صايم عبد الله

158 ـ الأخوة بجوار المقابر أبشواي كفر عمرو ياسر أسماعيل سعيد

159 ـ المنشية الغربي أبشواي إبشواي أسماعيل أبراهيم حسني

160 ـ الفاروقة أبشواي أبوكساة أحمد إبراهيم أحمد عبد العليم

161 ـ الشيخة حجازية أبشواي إبشواي عوض عويس علي محمد

162 ـ التأمنينات أبشواي أبشواي ياسر سعيد إسماعيل القاني

163 ـ عمر بن الخطاب أبشواي شكشوك محمد سلطان سنوسي

164 ـ درب أبشواي سنروا لقبلية وليدعبد الفتاح رمضان

165 ـ الأحسان أبشواي سنرو البحرية جمال عبد العظيم محمد

166 ـ البحار أبشواي سنرو القبلية هاني أبراهيم عبد الفضيل

167 ـ لطف الغربي أبشواي أبو جنشو عبدو محمد أمين

168 ـ الموفق أبشواي أبشواي أبشواي تامر عبد السلام عبد المقصود

169 ـ الجديد أبشواي زيد الشازلي محمود عبد الحميد

170 ـ مجلس المدينة أبشواي أبشواي مصطفي قرني السيد محمد

171 ـ الهداية العجمين العحمين حسين محمد عبد البصير

172 ـ الكبير لعجمين النصارية محمد عبد الله عمر

173 ـ عبدالله مؤمن لعجمين طبهار جودة حسين جودة

174 ـ علي ادم لعجمين أبودنقاش أحمد صبري محمد

175 ـ والى ميزار الشرقى يوسف الصديق والى ميزار طه عبد الرحمن احمد

176 ـ أبو ماذنة يوسف الصديق أباظة - قارون أحمد كمال محمد محمد

177 ـ الكبير يوسف الصديق القرية الأولى - قارون عادل عبد القوي علي عبد القوي

178 ـ التوحيد يوسف الصديق القرية الثانية - قارون عبد الرحمن رجب عبد الحميد

179 ـ العتيق يوسف الصديق الحامولى محمد احمد حسين

180 ـ العتيق الشواشنة قصر الجبالى محمد عشري محمد ابراهيم

181 ـ والى ميزار الشواشنة النزلة خلف متولي ربيع

182 ـ إسماعيل عبد اللطيف الشواشنة الشواشنة طارق جمعة توفيق

183 ـ الثلثمانة الشواشنة الثلمثانة معوض عوض الله محمد

184 ـ محمد ربيع الشواشنة غيضان أحمد يحيى عبد العظيم

185 ـ الوداع الشواشنة الصبيحي مصطفي محمد مصطفي

186 ـ عبد العزيز الجزار الشواشنة قصر الجبالي أحمد محمد عبدة حسانين.

