اعرف أول أيام عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية.. وموعد صلاة العيد

يبحث المصريين في محرك بحث جوجل عن أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أنه غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.



