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اعرف أول أيام عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية.. وموعد صلاة العيد

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:25 م
اعرف أول أيام عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية.. وموعد صلاة العيد
صورة أرشيفية
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يبحث المصريين في محرك بحث جوجل عن أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أنه غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

ومن جانيه، أعلنت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية استطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين ال 29 من رمضان الموافق 3 يونيو المقبل، حيث ستعلن الرؤية الشرعية فى احتفالية رسمية تقام فى بث مباشر.
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