اعرف أول أيام عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية.. وموعد صلاة العيد
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:25 م
Advertisements
Advertisements
يبحث المصريين في محرك بحث جوجل عن أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أنه غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.
ومن جانيه، أعلنت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية استطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين ال 29 من رمضان الموافق 3 يونيو المقبل، حيث ستعلن الرؤية الشرعية فى احتفالية رسمية تقام فى بث مباشر.
Advertisements
المزيد عن: موعد صلاة عيد الفطر موعد اول ايام عيد الفطر غرة شوال غرة شهر شوال صلاة العيد اول ايام عيد الفطر
- عاجل.. معهد البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
- فلكيًا.. الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك
- بعد استحالة رؤية الهلال.. الإفتاء تعلن الخميس المقبل غرة رمضان
- القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
- السعودية ودول عدة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
- دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر.. وتهنئ السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة
- يوم 12 رمضان | موعد أذان المغرب اليوم 17/5/2019 في شهر رمضان المبارك
- عاجل| معهد الفلك يعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الفطر بمصر والسعودية وبيان رسمي من دار الإفتاء حول غرة شهر شوال
- فلكيًا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك
- عيد الفطر.. صلاة العيد وموعد الإجازة