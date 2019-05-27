يومي 10 و11 جوان.. أعوان وإطارات الستاغ في إضراب حضوري
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:32 م
مروى الجلاصي
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أعلن أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ الاثنين، عن الدخول في إضراب حضوري كامل يومي 10 و11 جوان بمقر العمل بكامل تراب الجمهورية.
وجاء في برقيّة الإضراب، أن هذا التحرك يأتي على اثر ورود مراسلة على الإدارة العامة صادرة عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.
وقد أفادت الإدارة العامة لشركة الكهرباء والغاز في البرقية، أنها ترفض قطعيّا دمج الزيادة في الأجور في الأجر الأساسي، وتقترح توظيفها في إحدى المنح القارّة.
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