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ضربة موجعة للنصر قبل موقعة دوري أبطال آسيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:35 م
ضربة موجعة للنصر قبل موقعة دوري أبطال آسيا
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حسن شحاتة
 
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن يحي الشهري يستعد للخضوع إلى عملية جراحية على مستوى الكتف، سيغيب على أثرها ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وكشف الجهاز الطبي، أن اللاعب شارك في اللقاءات الماضية، وتحامل على نفسه في الإصابة.

والجدير بالذكر أن النصر توج بلقب الدوري السعودي، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد صراع طويل مع الهلال استمر حتى المباراة الأخيرة.

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