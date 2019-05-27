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25 يونيو.. الحكم على محافظ المنوفية السابق في الكسب غير المشروع

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:34 م
25 يونيو.. الحكم على محافظ المنوفية السابق في الكسب غير المشروع
محكمة - صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، لجلسة 25 يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

وكان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع وتبين ان المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.
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