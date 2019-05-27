عاجل.. انتهاء الدوري قبل بداية كأس أمم إفريقيا
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:23 م
مني العوضي
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أشار مصدر مسؤول في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطولة الدوري سوف تنتهي قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية وتحديداً أحد يومي 10 أو 11 من شهر يونيه المقبل.
وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة لديه قرارات سوف يتخذها في اجتماعه اليوم مثل إنتهاء الدوري قبل كأس أمم أفريقيا، وضغط مباريات الزمالك المتبقية واللعب كل 3 أيام لإنهاء الدوري قبل البطولة المرتقبة.
وتستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيه حتي 19 يوليو المقبل وستشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخباً.
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