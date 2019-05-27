نسجا على منوال الوداد.. الترجي يطالب بإلغاء إنذارات لاعبيه

راسل الترجي الرياضي التونسي صبيحة اليوم، الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مطالبا بإلغاء الإنذارات التي تحصل عليها عدد من لاعبيه.

وقد طالب الترجي بإلغاء إنذارات كل من الحارس معز بن شريفية و شمس الدين الذوادي و غيلان الشعلالي، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.





ويذكر أن الترجي نسج على منوال الفريق المغربي، الذي راسل يوم أمس الكاف مطالبا بإلغاء إنذار مدافعه أشرف الداري.