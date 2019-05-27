ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نسجا على منوال الوداد.. الترجي يطالب بإلغاء إنذارات لاعبيه

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:27 م
نسجا على منوال الوداد.. الترجي يطالب بإلغاء إنذارات لاعبيه
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
راسل الترجي الرياضي التونسي صبيحة اليوم، الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مطالبا بإلغاء الإنذارات التي تحصل عليها عدد من لاعبيه.
 
وقد طالب الترجي بإلغاء إنذارات كل من الحارس معز بن شريفية و شمس الدين الذوادي و غيلان الشعلالي، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ويذكر أن الترجي نسج على منوال الفريق المغربي، الذي راسل يوم أمس الكاف مطالبا بإلغاء إنذار مدافعه أشرف الداري.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
0
x
16:00
1
أستون فيلا