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فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:27 م
فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)
فراعنة الكانوي والكياك
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الفجر الرياضي
 
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انتقل منتخبنا الوطنى للكانوى والكياك الفراعنة من بولندا إلى ألمانيا وتحديدا مدينة ديسبورج وذلك للمشاركة فى المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم للعبة التى ستقام منافساتها خلال الفترة من 31مايو الجارى حتى 2 يونيو المقبل.

 

ووصل إلى ألمانيا أحمد البدويهى ومؤمن مهران بعدما انهيا المشاركة فى المرحلة الأولى وحققا المركز التاسع فى نهائي(B) لسباق 500 متر للقارب الزوجى .

 

وينضم إليهما قادما من المجر لاعبنا على حسن وذلك بعدما أنهى تدريباته فى معسكر الاتحاد الدولى للاعبين الموهوبين الذى أقيم فى المجر بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الجنسيات .

 

فى الوقت نفسه عاد إلى القاهرة لاعب منتخب مصر الوطنى للباراكانوى أحمد نجيب قادما من مدينة بوذنان البولندية بعد انتهاء مشاركته فى المرحلة الأولى من كأس العالم للكانوى والكياك وتحقيقه الترتيب السادس عشر على مستوى العالم فى أول مشاركة دولية .

فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)
فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)
فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)
فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)
فراعنة الكانوي والكياك إلى ألمانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من كأس العالم (صور)
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