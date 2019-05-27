موعد صلاة عيد الفطر 2019 في جميع محافظات مصر.. هل هي سنة أم فرض؟

ننتظر صلاة العيد كل عام لكي نشعر بالفرحة والسعادة بقدوم العيد، وسنعرض موعد صلاة عيد الفطر 2019 في جميع محافظات مصر حتى تتعرفون على الموعد الذي ستقومون بتأدية الصلاة فيه، صلاة العيد هي سنة ولكنها من أجمل الأشياء التي تذكرنا بأيام الصغر عندما نذهب إلى المساجد بالملابس الجديدة ومقابلة الأقارب والأصحاب للقيام بأداء الصلاة في المساجد، ومستحب أن تكون صلاة العيد في الخلاء أي في أماكن خالية أو أمام المساجد، حيث أن صلاة العيد لها فضل كبير، سنعرض لكم موعد صلاة عيد الفطر 2019 بجميع المحافظات وفضل صلاة العيد.









فضل صلاة عيد الفطر





صلاة عيد الفطر لها فضل كبير وثواب أكبر، وهي من أجمل وأفضل النوافل التي لها ثواب كبير عند الله.





ورسولنا الكريم قد حث النساء على الذهاب لأداء صلاة العيد لما لها من فضل كبير.





هناك حديث بين الأئمة بأن صلاة العيد سنة مؤكدة أو فرض على المسلمين.





حيث أن المذهب الشافعي والمالكي يرى أن صلاة العيد سنة مؤكدة.





أما المذهب الحنبلي يرى أن صلاة العيد هي فرض كفاية.





أما مذهب الإمام أبو حنيفة يرى أن صلاة العيد هي واجبة.





ولكننا نقوم بأداء صلاة العيد لكي نحصل على ثوابها ونرضي الله ونشعر بالفرحة والسعادة التي تكون في العيد.









موعد صلاة عيد الفطر 2019





صلاة عيد الفطر المبارك تستعد لها وزارة الأوقاف لتجهيز الأماكن الذي سيقومون فيها المصلين بأداء الصلاة، حيث أن هناك عدد كبير من المسلمين يقومون بالصلاة وبالتالي يحتاجون إلى أماكن وساحات واسعة للقيام بالصلاة، وبالفعل يتم تجهيز الساحات والمساجد بالاتفاق مع الشرطة لتأمين أماكن المصلين، ويكون هناك تزيين للشوارع والمساجد والساحات، لكي يكون هناك فرحة بالعيد للأطفال والكبار، والعديد من الناس يقومون بتجهيز الهدايا والحلوى لكي يقومون بتوزيعها على الأطفال أثناء تواجدهم في صلاة العيد، حتى يجعلون الأطفال يشعرون بالسعادة ويحبون الصلاة ويفرحون ويمرحون بالعيد، حيث أن الجميع كبار وصغار ينتظرون العيد لكي يمرحون ويلعبون، ونستقبل عيد الفطر يوم 4 من يونيو الموافق الثلاثاء 2019.





موعد صلاة عيد الفطر 2019 في جميع محافظات مصر



