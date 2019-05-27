حقيقة استقالة مجلس المصري بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات





نفى طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تقديم مجلس إدارة النادي البورسعيدي استقالته بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.





تردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن تقديم مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، بإستقالته بسبب الهجوم الذي تعرض له المجلس من قبل جماهير النادي، خاصة بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف عن وجود بعض المخالفات في الميزانية.





وقال طارق هاشم في تصريحات خاصة، إن شاعات تقديم مجلس الإدارة استقالته من منصب لا أساس لها من الصحة، وأن جميع أعضاء المجلس يقومون بمهام عملهم وعلى رأسهم سمير حلبية رئيس النادي.





وأكد عضو مجلس إدارة المصري إن مجلس الإدارة كان يفكر في الاستقالة منذ فترة، ولكن موقف النادي والظروف التي يمر بها الفريق الأول تسبب في تراجع المجلس بالكامل عن قرار الرحيل خاصة أن مسابقة الدوري لم تنتهي حتى الآن.





وأشار عضو مجلس إدارة المصري أن الجميع في النادي يصب تركيزه على مباراة الداخلية من أجل حصد الثلاثة نقاط والحفاظ على فرص النادي في إنهاء المسابقة في المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية في الموسم المقبل.





وأوضح أن إنهاء الدوري في المركز الرابع يُعد إنجازًا كبيرًا لمجلس الإدارة، خاصة بعد الصعوبات التي تعرض لها فريق الكرة في بداية الموسم، بعد رحيل حسام حسن، المدير الفني السابق للفريق.





ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 16 لقاء وتعرض للهزيمة في 6 مباريات.



