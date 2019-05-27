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تقارير طبية تجعل تونس تطالب بتغيير توقيت مباريات كأس امم إفريقيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:15 م
تقارير طبية تجعل تونس تطالب بتغيير توقيت مباريات كأس امم إفريقيا
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مروى الجلاصي
 
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تقدّم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، بطلب لإعادة النظر في توقيت المباريات في كأس أمم إفريقيا، نظرا للأضرار الممكنة جدّا على القلب إضافة للتأثير السلبي المحقق لارتفاع حرارة الجسم على قيمة أداء اللاعبين، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لبرمجة كأس العالم 2022 في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر عوضا عن شهري جوان جويلية، كما جرت العادة في البطولات السابقة.

وقد أبدى رئيس الإتحاد الإفريقي تفهّمه لموقف الجامعة التونسية لكرة القدم، في انتظار الموقف الرسمي من اللجنة الطبية للإتحاد الإفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد وديع الجريء كان قد عقد يوم الأحد 26 ماي 2019 بمقر الجامعة، إجتماعا طبيا طارئا أكد خلاله جميع الأطباء الحاضرين، على ضرورة استجابة الإتحاد الإفريقي للطلب التونسي الذي سيكون مرفوقا بتقرير طبيّ مدعّم بكل المعطيات العلمية، والذي سوف يقع إرساله للإتحاد الإفريقي خلال هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن تتوسّع المبادرة التونسية لتشمل بلدان شمال إفريقيا، في انتظار تبنيّها لاحقا من قبل العديد من المنتخبات الإفريقية.
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